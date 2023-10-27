استئجارأتوبيس تويوتا كوستر 24 في القاهرة

(For Rent)
|ايجار تويوتا كوستر سياحي: 01003203210 راحة الركاب: المقاعد مريحة ومجهزة بأحزمة أمان لضمان راحة الركاب أثناء السفر. تجهيزات داخلية: يتميز الأتوبيس بتجهيزات داخلية متطورة، مثل نظام تكييف هواء فعال وشاشات تلفزيون للترفيه ونظام صوت عالي الجودة. مساحة تخزين كبيرة: يتيح الأتوبيس للركاب نقل حقائبهم وأمتعتهم بسهولة. سائق محترف: مع الأتوبيس، ستحصل على سائق محترف يعرف الطرق جيدًا ويضمن وصولك إلى وجهتك بأمان وفي الوقت المحدد.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|Nasr city- المرج
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247480
1,200 Pound
1,200 Pound
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