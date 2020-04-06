استأجر سيارة في دبي

(للإيجار)
|أعظم شرف تشعر به شركة العماد لتأجير السيارات هو إرضاء عملائها بأفضل ما يمكنهم. نحن فخورون بقدرتنا على بيع تأجير السيارات بأسعار تنافسية في السوق. نتخذ أيضًا خطوات واسعة في شركة العماد للتأكد من تتبع سياراتنا وصيانتها بانتظام. نحن حريصون على النمو لتصبح واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في العالم. /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alemadmarina
|التليفون:
|044270824
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|العنوان:
|مارينا بروميناد فيرست، مكتب رقم 2 ، الطابق الأرضي، دبي ، الامارات العربية المتحدة- دبي مارينا
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 درهم
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057444
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2,000,000 درهم
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