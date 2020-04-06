استأجر سيارة في دبي

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تفاصيل الإعلان
أعظم شرف تشعر به شركة العماد لتأجير السيارات هو إرضاء عملائها بأفضل ما يمكنهم. نحن فخورون بقدرتنا على بيع تأجير السيارات بأسعار تنافسية في السوق. نتخذ أيضًا خطوات واسعة في شركة العماد للتأكد من تتبع سياراتنا وصيانتها بانتظام. نحن حريصون على النمو لتصبح واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في العالم. /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alemadmarina
التليفون: 044270824

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مارينا بروميناد فيرست، مكتب رقم 2 ، الطابق الأرضي، دبي ، الامارات العربية المتحدة- دبي مارينا
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 درهم
تاريخ الإعلان: 6/4/2020
رقم الإعلان: 2057444
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