(مطلوب للإيجار)
|استأجر تويوتا كوستر 20راكب – 24 راكب لانها افضل الباصات لتمضيه اجازه صيفيه امنه باصات معقمه ومكيفه لذهاب لاشهر الاماكن السياحيه لتمضى اجازه لا تنسي مع العائله والاقارب باقل الاسعار للاستعلام 01121759535
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01121759535
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|العنوان:
|4 اول عباس العقاد مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099997
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