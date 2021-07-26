(للإيجار)
|استأجر باص مرسيدس 50 فرد لرحله اليوم الواحد لذهاب الافضل الشؤاطئ السياحيه لتمضي يوم لا ينسي مع الاقارب والعائله الباص مجهز - معقم - مكيف - يوجد ستائر بالباص - شاشات عرض -كما يوجد اماكن للحقائب من الجوانب وفوق الكراسي يوجد USB DVD كل هذا باقل الاسعار ف السوق مقدمه من شركه تورست باص للحجز والاستعلام 01121759535
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01121759535
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|العنوان:
|4 عباس العقاد - مدينه نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100631
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