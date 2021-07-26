استأجر باص مرسيدس 50 فرد لرحله اليوم الواحد لذهاب الافضل الشؤاطئ السياحيه لتمضي يوم لا ينسي مع الاقارب والعائله الباص مجهز - معقم - مكيف - يوجد ستائر بالباص - شاشات عرض -كما يوجد اماكن للحقائب من الجوانب وفوق الكراسي يوجد USB DVD كل هذا باقل الاسعار ف السوق مقدمه من شركه تورست باص للحجز والاستعلام 01121759535