استأجر باص الرفاهية: مرسيدس 500 لتجربة سفر فاخرة_تأجير نقل سياحي

(For Rent)
|شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي | 01014555692 تأجير باص سياحي الان من شركة ليموزين مصر امر لا يستصعب فهو الان امر سهل للغاية كل ما عليك هو انت تحدد رحلتك ثم تختار ما يناسبك رحلتك الخاصة من باص او سيارة كل ما تريدة لدينا ب اسعار تناسب جميع الميزانيات ,باص سياحي مرسيدس بسائق ,إيجار باص مرسيدس للجولات والرحلات ,باص سياحي فاخر للإيجار مع سائق ,تأجير باص مرسيدس للرحلات السياحية الكبيرة ,إيجار باص سياحي للمجموعات
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايه
|Telephone:
|01014555692
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|الحجاز- مصر الجديدة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 Pound
|Posting Date:
|17/10/2023
|Ad Number:
|2246427
Call
1,000 Pound
2,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
2,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound