استأجر اتوبيس المرسيدس او الشيفروليه ال 33 فرد

للايجار اتوبيس مرسيدس – شيفروليه 33 راكب لتوصيل لجميع المناسبات تقدم شركه تورست باص امكانيه نقل العملاء لجميع المحافظات قريبه كانت ام بعيده والرجوع بنفس اليوم باسعار مميزه كما يوجد اماكن للحقائب و الاغراض من الجوانب وفوق الكراسي لسفريه مريحه للعائله كما ان الباص مكيف ومعقم للحجز والاستعلام يرجا الاتصال على 01121759535