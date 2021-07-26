استأجر اتوبيس المرسيدس او الشيفروليه ال 33 فرد

(للإيجار)
|للايجار اتوبيس مرسيدس – شيفروليه 33 راكب لتوصيل لجميع المناسبات تقدم شركه تورست باص امكانيه نقل العملاء لجميع المحافظات قريبه كانت ام بعيده والرجوع بنفس اليوم باسعار مميزه كما يوجد اماكن للحقائب و الاغراض من الجوانب وفوق الكراسي لسفريه مريحه للعائله كما ان الباص مكيف ومعقم للحجز والاستعلام يرجا الاتصال على 01121759535
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01121759535
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|العنوان:
|4 عباس العقاد - مدينه نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100632
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