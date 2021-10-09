اريد الكراء المستودع

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الجزائر (سيدي بلعباس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اريد الكراء المستودع مساحته 75 متر المربع موجود بالحي سيدي الجيلالي سيدي بلعباس بالسعر 25000دينار جزائري شهريا للاتصال على الرقم المدة التسبيق السنة للاتصال على الرقم 0778954192 و شكرا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: bel abbes chaib
التليفون: 0778954192

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 2eme tranche sidi djillali- التجزئة التانية سيدي الجيلالي
سيدي بلعباس -

الجزائر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25,000 دينار
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2111971
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صورة الاعلان: مهندس معماري

مهندس معماري

(طلب عمل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مهندس معماري من الجزائر دو خبرة ميدانية في مجال التصميم والديك.
العنوان:

تيندوف - الجزائر
القسم: 

اتصل

9/10/2021
صورة الاعلان: طلب عمل

طلب عمل

(طلب عمل)

مستوى ثانوي +04سنوات خبرة.
العنوان:

الشلف - الجزائر
القسم: 

اتصل

6/9/2021
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