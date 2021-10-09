(للإيجار)
|اريد الكراء المستودع مساحته 75 متر المربع موجود بالحي سيدي الجيلالي سيدي بلعباس بالسعر 25000دينار جزائري شهريا للاتصال على الرقم المدة التسبيق السنة للاتصال على الرقم 0778954192 و شكرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|bel abbes chaib
|التليفون:
|0778954192
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|العنوان:
|2eme tranche sidi djillali- التجزئة التانية سيدي الجيلالي
سيدي بلعباس - الجزائر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111971
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