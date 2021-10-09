اريد الكراء المستودع مساحته 75 متر المربع موجود بالحي سيدي الجيلالي سيدي بلعباس بالسعر 25000دينار جزائري شهريا للاتصال على الرقم المدة التسبيق السنة للاتصال على الرقم 0778954192 و شكرا