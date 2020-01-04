ارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي من -فرست فرنتشر

(للبيع)

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صورة الاعلان: ارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي من -فرست فرنتشر - في الجيزة مصر

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ستائر مكتب، فرش وتجهيز مكاتب معارض اثاث مكتبي معارضنا 98ش محي الدين أبوالعز – المهندسين & 96ش النيل – ال اثاث مكتبي - ستائر مكتبية متنوعة 01003755888 - أثاث شركات مكاتب مستوردة كراسي مكتب،دقي اثاث مكتبي مستورد وصناعة محلية، ستائر مكتب، أي كميات، تسليم فوري لعنوانك، اختر من معارضنا بالمهندسين والدقي موديلات جديدة & اسعار متميزة بمعارضنا . شركة فرست فرنتشر لإستيراد و تصنيع الأثاث المكتبي المتكامل، والستائر المكتبية01003755888، الإدارة: 98شارع محى الدين أبوالعز –أمام بوابة3نادي الصيد المهندسي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ashraf
التليفون: 01003755888---01005063803

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 96ش/النيل ميدان الجلاء -الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047902
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صورة الاعلان: فرست فرنتشر لاحدث وارقي موديلات الاثاث المكتبي - في الجيزة مصر

فرست فرنتشر لاحدث وارقي موديلات الاثاث المكتبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اثاث مكتبي مستورد وصناعة محلية، ستائر مكتب، أي كميات، تسليم فوري لعنوانك، اختر من معارضنا بالمهندسي.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: طاولات اجتماعات كراسي مكتب اثاث مكاتب عالى الجودة بمعارضنا - في الجيزة مصر

طاولات اجتماعات كراسي مكتب اثاث مكاتب عالى الجودة بمعارضنا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

* تقدم الشركة أحدث موديلات الأثاث المكتبي المتكامل بأفضل الأسعار ( مكاتب ، كراسي ، مكتبات ، خلايا عم.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

22/12/2019
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