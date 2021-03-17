ارقى انواع الأثاث مودرن وستيل من تروهوم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لو بيهمك فرش بيتك يكون راقي ومميز وعلى مستوى عالي من الجمال والأناقة بأثاث راقي ومتين ويعيش ما تفكريش كتير اتصلي على تروهوم هتلاقي كل اللي بتتمنيه من غرف نوم وسفرة وغرف اطفال وليفينج وصالونات ومطابخ وكل انواع الأثاث المنزلي بأجود الخامات وأرقى التصميمات وموديلات روعة والوان جذابة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: truehome
التليفون: 0224474841

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العنوان: القاهرة - المعراج العلوي - المعادي- 01156118281
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094790
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صورة الاعلان: نشترى غرف النوم وموبيليا البيت والاجهزة الكهربائية - في القاهرة مصر

نشترى غرف النوم وموبيليا البيت والاجهزة الكهربائية

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

نشترى غرف النوم وموبيليا البيت ومحتوياته والاجهزة الكهربائية والالكترونية رجاء ارسال الصور واتس اب .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

17/3/2021
صورة الاعلان: اثاث مودرن 2022 ,نوم مودرن غرف نوم جديدة 2023 من النجار ديزاين - في القاهرة مصر

اثاث مودرن 2022 ,نوم مودرن غرف نوم جديدة 2023 من النجار ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اثاث مودرن 2022 ,نوم مودرن غرف نوم جديدة 2023 من النجار ديزاين 2030 اثاث غرف نوم , غرف نوم مودرن و ك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

27/2/2021
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