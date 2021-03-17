ارقى انواع الأثاث مودرن وستيل من تروهوم

(للبيع)
|لو بيهمك فرش بيتك يكون راقي ومميز وعلى مستوى عالي من الجمال والأناقة بأثاث راقي ومتين ويعيش ما تفكريش كتير اتصلي على تروهوم هتلاقي كل اللي بتتمنيه من غرف نوم وسفرة وغرف اطفال وليفينج وصالونات ومطابخ وكل انواع الأثاث المنزلي بأجود الخامات وأرقى التصميمات وموديلات روعة والوان جذابة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|truehome
|التليفون:
|0224474841
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|العنوان:
|القاهرة - المعراج العلوي - المعادي- 01156118281
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094790
100 جنيه
1,000 جنيه