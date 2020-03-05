ارقام مميزة مصرية (اربع عشرات فودافون) للبيع 010.10.10.10

(للبيع)
|للبيع ارقام فودافون مصرية جميلة (اربع عشرات) 010.10.10.10.66 010.10.10.10.76 التواصل من خلال الاتصال او Whats-app 00201111000245 هيثم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيثم محمد
|التليفون:
|01111000245
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|55 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055072
12 جنيه
12 جنيه
55 جنيه
10 جنيه
40 جنيه
500 جنيه
35 جنيه
120 جنيه
40 جنيه
500 جنيه
60 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
40 جنيه
60 جنيه
120 جنيه
500 جنيه