ارض209 م صافي ممتازة واجهه 20 متر بجوار كلية تربيه نوعية بسعر 10 الاف للمت

مكان مميز و جديد للسكن او للاستثمار بجوار كلية تربيه نوعية عند مشعل وعلي شارع 8 متر متفرع من الشارع الرئيسي خامس نمره من الرئيسي وبواجهه 20 متر المساحه209 متر صافي صافي مطلوب للمتر 10 الف جنيه باجمالي2090000جنية الف جنيه والعمولة 2.5 % علي المشتري للاستفسار : ا / عمرو شهاب يفضل التواصل عبر الواتس اب للاستفسار : ا / عمرو Mobile : 01010930949 whatsapp : 01010930949 : Telegram 01010930949