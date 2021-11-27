ارض209 م صافي ممتازة واجهه 20 متر بجوار كلية تربيه نوعية بسعر 10 الاف للمت

(للبيع)
|مكان مميز و جديد للسكن او للاستثمار بجوار كلية تربيه نوعية عند مشعل وعلي شارع 8 متر متفرع من الشارع الرئيسي خامس نمره من الرئيسي وبواجهه 20 متر المساحه209 متر صافي صافي مطلوب للمتر 10 الف جنيه باجمالي2090000جنية الف جنيه والعمولة 2.5 % علي المشتري للاستفسار : ا / عمرو شهاب يفضل التواصل عبر الواتس اب للاستفسار : ا / عمرو Mobile : 01010930949 whatsapp : 01010930949 : Telegram 01010930949
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو
|التليفون:
|01010930949
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|العنوان:
|مشعل- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113114
3,400,000 جنيه
1,260,000 جنيه