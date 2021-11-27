ارض200 م ممتازة بالبشطير بالمنصورة من الشارع ال15 متر بسعر 17 الف للمتر

(للبيع)
|مكان مميز و جديد للسكن او للاستثمار بالبشطير خلف مساكن العبور وعلي شارع 10 متر متفرع من الشارع 15 المشهور الشارع شارع 10 متر والواجهه 10 متر المساحه200 متر بالشوارع و صافي 150 متر مطلوب للمتر 17 الف جنيه باجمالي3400000جنية الف جنيه للاستفسار : ا / عمرو شهاب يفضل التواصل عبر الواتس اب للاستفسار : ا / عمرو Mobile : 01010930949 whatsapp : 01010930949 : Telegram 01010930949
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو
|التليفون:
|01010930949
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|العنوان:
|البشطير خلف مساكن العبور- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112952
1,260,000 جنيه