ارض200 م ممتازة بالبشطير بالمنصورة من الشارع ال15 متر بسعر 17 الف للمتر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مكان مميز و جديد للسكن او للاستثمار بالبشطير خلف مساكن العبور وعلي شارع 10 متر متفرع من الشارع 15 المشهور الشارع شارع 10 متر والواجهه 10 متر المساحه200 متر بالشوارع و صافي 150 متر مطلوب للمتر 17 الف جنيه باجمالي3400000جنية الف جنيه للاستفسار : ا / عمرو شهاب يفضل التواصل عبر الواتس اب للاستفسار : ا / عمرو Mobile : 01010930949 whatsapp : 01010930949 : Telegram 01010930949
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو
التليفون: 01010930949

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العنوان: البشطير خلف مساكن العبور- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,400,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112952
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صورة الاعلان: ارض180 م فرصه لا تتكرر 7 الاف للمتر بجوار موقف طلخا الجديدعلي شارع10متر - في الدقهلية مصر

ارض180 م فرصه لا تتكرر 7 الاف للمتر بجوار موقف طلخا الجديدعلي شارع10متر

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

مكان مميز و جديد للسكن او للاستثمار (داخل الكردون) وبجوارها مساكن الشارع الذي قبل موقف طلخا الجديد .
العنوان:

الدقهلية - مصر
القسم: 

1,260,000 جنيه

27/11/2021
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