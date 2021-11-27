ارض180 م فرصه لا تتكرر 7 الاف للمتر بجوار موقف طلخا الجديدعلي شارع10متر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ارض180 م فرصه لا تتكرر 7 الاف للمتر بجوار موقف طلخا الجديدعلي شارع10متر - في الدقهلية مصر

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مكان مميز و جديد للسكن او للاستثمار (داخل الكردون) وبجوارها مساكن الشارع الذي قبل موقف طلخا الجديد مباشرة وهو شارع 10 متر الواجهه 10 مترها جميع المرافق المساحه180 متر بالشوارع و صافي 130 متر مطلوب للمتر 7 الاف جنيه باجمالي1.260.000جنية الف جنيه العقد موجود ومن المالك مباشرة للاستفسار : ا / عمرو شهاب يفضل التواصل عبر الواتس اب للاستفسار : ا / عمرو Mobile : 01010930949 whatsapp : 01010930949 : Telegram 01010930949
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو
التليفون: 01010930949

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بجوار الموقف الجديد مباشرة- طلخا
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,260,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112866
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندس نسيج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام )

مطلوب مهندس نسيج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام )

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) مهندس نسيج بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . خبر.
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27/11/2021
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مطلوب مهندس غزل لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام )

(فرصة عمل)

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(فرصة عمل)

مطلوب مهندس الكترونى لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) مهندس الكترونى بالشروط الأتيه : حاصل .
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27/11/2021
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(فرصة عمل)

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27/11/2021
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سجاد لون كشمير

(للبيع)

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العنوان:

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27/11/2021
صورة الاعلان: ركنة مودرن

ركنة مودرن

(للبيع)

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القاهرة - مصر

2,300 جنيه

27/11/2021
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مكتب ترجمة معتمد بالمهندسين

(طلب عمل)

يقوم المكتب الاستشاري للترجمة بترجمة واعتماد كافة الوثائق والمستندات التي تقدم إلى الجهات المختلفة د.
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27/11/2021
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مكتب ترمة معتمد وسط البلد

(طلب عمل)

يقوم المكتب الاستشاري للترجمة بترجمة واعتماد كافة الوثائق والمستندات التي تقدم إلى الجهات المختلفة د.
العنوان:

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القسم: 

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27/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية (60 الى 65 كوب/الدقيقة) 🔥

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية (60 الى 65 كوب/الدقيقة) 🔥

(للبيع)

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العنوان:

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27/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياة بالسعودية

مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياة بالسعودية

(فرصة عمل)

#سكرتيرالرئيسالتنفيذى - بكالوريوس / ماجستير في إدارة الأعمال أو مايعادلها - الخبرة لا تقل عن 3 سنوا.
العنوان:

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27/11/2021
صورة الاعلان: جهاز الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل MB2000

جهاز الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل MB2000

(للبيع)

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

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اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: أجهزة حضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل MB2000

أجهزة حضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل MB2000

(للبيع)

Features: •Display: 4.3TFT Touch screen •Face Capacity : 2000 •Fingerprint Capacity: 3000 •ID.
العنوان:

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اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC

نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 3000 •ID Card Capacity:10,000 •Record Capacity: 100,000 •Comm.
العنوان:

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اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)

تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)

Features: •Capacity: Palm Capacity: 600 •Fingerprint Capacity: 2,000 •Face Capacity: 1,200 (1:N.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

27/11/2021
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