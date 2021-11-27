ارض180 م فرصه لا تتكرر 7 الاف للمتر بجوار موقف طلخا الجديدعلي شارع10متر

(للبيع)
|مكان مميز و جديد للسكن او للاستثمار (داخل الكردون) وبجوارها مساكن الشارع الذي قبل موقف طلخا الجديد مباشرة وهو شارع 10 متر الواجهه 10 مترها جميع المرافق المساحه180 متر بالشوارع و صافي 130 متر مطلوب للمتر 7 الاف جنيه باجمالي1.260.000جنية الف جنيه العقد موجود ومن المالك مباشرة للاستفسار : ا / عمرو شهاب يفضل التواصل عبر الواتس اب للاستفسار : ا / عمرو Mobile : 01010930949 whatsapp : 01010930949 : Telegram 01010930949
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو
|التليفون:
|01010930949
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|العنوان:
|بجوار الموقف الجديد مباشرة- طلخا
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,260,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112866
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2,300 جنيه
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