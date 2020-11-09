(للبيع)
|ارض 885م بتكميلي بيت الوطن 6 اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن مساحة 885 متر – عمودية على شارع مدفوع 54.000 $ دولار مقدم مطلوب اوڨر 700 الف جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071781
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