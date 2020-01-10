(للبيع)
|ارض 600م للبيع تانى نمره من طريق الواحات ب6 اكتوبر الارض مساحه 600 م مطلوب اوفر 1800000 جنيه للتواصل 01117298888 و من خارج مصر 02 #ارض_للبيع #ارض_للبيع _6أكتوبر #اراضي_للبيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|'
|التليفون:
|01117298888
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|العنوان:
|- '
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048303
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