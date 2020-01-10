ارض 600م للبيع تانى نمره من طريق الواحات ب6 اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض 600م للبيع تانى نمره من طريق الواحات ب6 اكتوبر الارض مساحه 600 م مطلوب اوفر 1800000 جنيه للتواصل 01117298888 و من خارج مصر 02 #ارض_للبيع #ارض_للبيع _6أكتوبر #اراضي_للبيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: '
التليفون: 01117298888

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العنوان: - '
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,800,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/1/2020
رقم الإعلان: 2048303
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23/12/2019
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