(للبيع)
|ارض 5400م اول مدخل منطقة النهضة الصناعيه بالاسكندرية للبيع مسجله عقد ازرق سعر المتر 1700ج للارض ناصيه على شوارع عريضة 15م تصلح لانشاء مصانع اى نشاط 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055215
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,500 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,500 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
اتصل
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1,900 جنيه
اتصل
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1,900 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه