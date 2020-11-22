ارض 500م للبيع بالحي التاسع أكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض 500م للبيع بالحي التاسع أكتوبر ارض للبيع بالحي التاسع 6 أكتوبر مشروع بيت الوطن المتميز قطاع H مدفوع 90 الف دولار مطلوب أوفر 1600000 جنيه مصري 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: - الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,600,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073520
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