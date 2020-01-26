(للبيع)
|ارض 433م أمام مدينة زويل خلف الفردوس مميز 1 قرعة 2016 أكتوبر ارض للبيع خلف الفردوس بجوار جهاز حدائق أكتوبر مساحة 433م مميز خلف الفردوس رخصة بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكررة وعرف سطح مدفوع 850 الف ومطلوب 1150000 ج أوفر 01117298888
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|k
|التليفون:
|01117298888
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|العنوان:
|k- k
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050491
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