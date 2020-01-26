ارض 433م أمام مدينة زويل خلف الفردوس مميز 1 قرعة 2016 أكتوبر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارض 433م أمام مدينة زويل خلف الفردوس مميز 1 قرعة 2016 أكتوبر ارض للبيع خلف الفردوس بجوار جهاز حدائق أكتوبر مساحة 433م مميز خلف الفردوس رخصة بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكررة وعرف سطح مدفوع 850 الف ومطلوب 1150000 ج أوفر 01117298888
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: k
التليفون: 01117298888

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العنوان: k- k
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050491
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