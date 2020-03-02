ارض 300م مسجلة للبيع

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تفاصيل الإعلان
ارض 300م مسجلة للبيع بجوار قريه جيوار سعر المتر 750ج بجوار كومباوند جيوار وكارفور العروبه برج العرب اسكندريه 01001910248 01226652827 01223342232
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054897
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2/3/2020
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2/3/2020
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ارضك في المكان رقم 1 بقلب الإسكندرية بحي الفيلات على الطريق الدائرى اكبر مج

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2/3/2020
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(للبيع)

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القسم: 

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2/3/2020
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(للبيع)

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2,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: قطعة ارض مساحة216متر بقلب الاسكندريه علي شارع 10م تبعد امتار من الطريق الدا - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

2/3/2020
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صورة الاعلان: اراضي للبيع من المالك مباشر بقلب الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من كا - في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع من المالك مباشر بقلب الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من كا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع من المالك مباشر بقلب الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون بمساحا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالاسكندريه بها جميع المرافق موقع متميز قريب من كارفور والداون تا - في الإسكندرية مصر

ارض للبيع بالاسكندريه بها جميع المرافق موقع متميز قريب من كارفور والداون تا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض للبيع بالاسكندريه بها جميع المرافق موقع متميز قريب من كارفور والداون تاون ويبعد امتار الدائري وب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,900 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع 4500م خالصه ماعليهاش اى حاجة - في الإسكندرية مصر

ارض للبيع 4500م خالصه ماعليهاش اى حاجة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض للبيع 4500م خالصه ماعليهاش اى حاجة نشاط غذائى او مستحضرات او ادويه فى المنطقه الصناعية التانيه ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: علي الطريق الدائري هتبني فيلتك بالجانب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندر - في الإسكندرية مصر

علي الطريق الدائري هتبني فيلتك بالجانب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

علي الطريق الدائري هتبني فيلتك بالجانب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندريه وبالجوار من المدرسه ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,900 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: قطعه ارض تاني نمرة من الدائري علي ناصيه بحري موقع متميز بقلب الاسكندريه ب - في الإسكندرية مصر

قطعه ارض تاني نمرة من الدائري علي ناصيه بحري موقع متميز بقلب الاسكندريه ب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعه ارض تاني نمرة من الدائري علي ناصيه بحري موقع متميز بقلب الاسكندريه بمساحة 900م علي شارعين 10م/.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: اشتري قطعة ارض واستثمر فلوسك في المكان المضمون وافضل استثمار بأقل سعر لمتر - في الإسكندرية مصر

اشتري قطعة ارض واستثمر فلوسك في المكان المضمون وافضل استثمار بأقل سعر لمتر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اشتري قطعة ارض واستثمر فلوسك في المكان المضمون وافضل استثمار بأقل سعر لمتر الارض بقلب الاسكندريه بم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيل - في الإسكندرية مصر

ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيلتك او لاستثمار اموالك و ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بع - في الإسكندرية مصر

كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بعد دقايق من وسط البلد وبحر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: لمحبي التميز والخصوصية يبقي ارضك في الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من - في الإسكندرية مصر

لمحبي التميز والخصوصية يبقي ارضك في الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لمحبي التميز والخصوصية يبقي ارضك في الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وجمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

29/2/2020
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