(للبيع)
|ارض 2000م ببرج العرب نشاط مستحضرات طبيه وادوية للبيع المتر ب 1000ج 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059949
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