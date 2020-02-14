ارض 10000م فى ام زغيو مسجله عقد ازرق فاتحة ملف للبيع اى مساحة منها تقطيع او ايجار سعر البيع المتر ب 1700ج سعر الايجار المتر ب 10ج 01001910248 01223342232 01226652827