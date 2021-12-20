ارض ومباني صناعية للبيع

الأرض مساحتها 5048 م مربع المبنى 2400 م م مسلح حسب المواصفات الألمانية كل طابق 800 م م يوجد فيه مصعد 2 طن صالة إنتاج بطول 60 م وعرض 20 م، 1200 م م يوجد فيه محول كهرباء 1000 KWH قسم خاص للصيانة وقسم للطربمات المياه للتبريد يوجد مكاتب على الشارع الرئيسي، مساحتها 365 م م للاستفسار؛ 962775152921