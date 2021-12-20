ارض ومباني صناعية للبيع

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الأردن (الزرقاء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ارض ومباني صناعية للبيع - في الزرقاء الأردن

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الأرض مساحتها 5048 م مربع المبنى 2400 م م مسلح حسب المواصفات الألمانية كل طابق 800 م م يوجد فيه مصعد 2 طن صالة إنتاج بطول 60 م وعرض 20 م، 1200 م م يوجد فيه محول كهرباء 1000 KWH قسم خاص للصيانة وقسم للطربمات المياه للتبريد يوجد مكاتب على الشارع الرئيسي، مساحتها 365 م م للاستفسار؛ 962775152921
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو لؤي
التليفون: 962775152921

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - رصيفة
الزرقاء -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 دينار
تاريخ الإعلان: 28/12/2021
رقم الإعلان: 2116980
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