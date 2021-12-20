ارض ومباني صناعية للبيع

(للبيع)
|الأرض مساحتها 5048 م مربع المبنى 2400 م م مسلح حسب المواصفات الألمانية كل طابق 800 م م يوجد فيه مصعد 2 طن صالة إنتاج بطول 60 م وعرض 20 م، 1200 م م يوجد فيه محول كهرباء 1000 KWH قسم خاص للصيانة وقسم للطربمات المياه للتبريد يوجد مكاتب على الشارع الرئيسي، مساحتها 365 م م للاستفسار؛ 962775152921
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو لؤي
|التليفون:
|962775152921
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|العنوان:
|- رصيفة
الزرقاء - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 دينار
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116980
210,000,000 دينار
10 دينار
1,000 دينار
200 دينار
10 دولار
200 دينار
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