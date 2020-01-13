(للبيع)
|ارض ناصيه صريحه للبيع بالتكميلي 1 ناصيه صريحه للبيع بالتكميلي 1 بسعر مميز جدا قريبه من صان كابيتال وطريق الفيوم وبالقرب من طريق الواحات وبالقرب من نادي الزمالك وجامعه زويل مساحه 527 للاتصال 01125147777 مطلوب 850000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|m
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|- .
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048740
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