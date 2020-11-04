(للبيع)
|ارض ناصية 695 م بالحي التاسع اكتوبر بدروم + 6 أدوار ارض للبيع بالحي التاسع 6 اكتوبر مشروع بيت الوطن مرحلة 6 تاني نمرة من محور التحرير (محور اولاد رجب) ناصية ممتازة مدفوع 100 الف دولار ومطلوب كاش 2850000 جنيه مصري شامل المدفوع 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|الحي التاسع السادس من اكتوبر- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071304
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