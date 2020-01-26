(للبيع)
|ارض ناصية وعلي خدمات بخلف الفردوس المميز 2016 أكتوبر ارض للبيع خلف الفردوس أمام مدينة زويل والقرية الكونية ونادي الزمالك مساحة 520 متر ناصية وعلي الخدمات مطلوب 950000 اوفر مدفوع 3 اقساط 01117298888
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|k
|التليفون:
|01117298888
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|العنوان:
|k- k
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050492
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