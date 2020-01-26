ارض ناصية وعلي خدمات بخلف الفردوس المميز 2016 أكتوبر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارض ناصية وعلي خدمات بخلف الفردوس المميز 2016 أكتوبر ارض للبيع خلف الفردوس أمام مدينة زويل والقرية الكونية ونادي الزمالك مساحة 520 متر ناصية وعلي الخدمات مطلوب 950000 اوفر مدفوع 3 اقساط 01117298888
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: k
التليفون: 01117298888

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العنوان: k- k
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 950,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050492
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