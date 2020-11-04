(للبيع)
|ارض ناصية قريبة من الرئيسي بحي أب تاون 6 اكتوبر قطعة ارض لقطة بحي UP TOWN بمدينة اكتوبر الجديدة تخصيص فيلات مساحة 622 متر نسبة بناء 38.5% خالصة مع الجهاز مطلوب 950000 ج 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071313
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