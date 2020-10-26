ارض ناصية على محور التحرير بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض ناصية على محور التحرير بالحى التاسع اكتوبر ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص عمارة سكنية بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف ناصية ممر على محور التحرير مباشرة مساحة 680 متر مدفوع 78.000 $ مقدم مطلوب اوڨر برايس 1.000.000 جنيه للاستفسار / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/10/2020
رقم الإعلان: 2070479
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26/10/2020
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26/10/2020
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26/10/2020
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26/10/2020
صورة الاعلان: ارض ترخيص 7 أدوار بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض ترخيص 7 أدوار بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

1,250,000 جنيه

26/10/2020
صورة الاعلان: ارض ترخيص 7 أدوار بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض ترخيص 7 أدوار بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

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ارض ترخيص 7 أدوار بالحى التاسع اكتوبر ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص عمارة سكنية بدروم.
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26/10/2020
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صورة الاعلان: للبيع ارض 622م بمنطقه اب تاون - في 6 أكتوبر مصر

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25/10/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض 414م بالمحصورة ب - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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25/10/2020
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25/10/2020
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25/10/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بمسلسل واحد تكميلي 2016 - في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع بمسلسل واحد تكميلي 2016

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العنوان:

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القسم: 

1,000,000 جنيه

25/10/2020
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(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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25/10/2020
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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,350,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

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للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 بجوار جامعة القاه.
العنوان:

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القسم: 

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24/10/2020
صورة الاعلان: للبيع أرض عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

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للبيع أرض عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية.
العنوان:

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1,400,000 جنيه

24/10/2020
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