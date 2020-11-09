(للبيع)
|ارض ناصية عالرئيسى بتكميلية بيت الوطن 6 اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن الارض ناصية شارعين عالرئيسى مباشرة مساحة 585 متر مدفوع 37.000 $ دولار مقدم مطلوب اوڨر 900 الف جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071783
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