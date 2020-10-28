(للبيع)
|ارض ناصية عالرئيسى بتكميلى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بالتوسعات الشمالية 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن ناصية شارعين (رئيسى - فاصل) ترخيص عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) مساحة 585 متر مدفوع 37.700 $ دولار مطلوب اوڨر برايس 850 الف جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|6 اكتوبر - بيت الوطن- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070675
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