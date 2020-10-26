(للبيع)
|ارض ناصية شارعين 7 أدوار بالحى التاسع اكتوبر ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص عمارة سكنية بدروم + أرضى + 5 أدوار + روف الارض مميزة ناصية شارعين مساحة 544 متر مدفوع 89.500 $ مقدم مطلوب اوڨر برايس 1.750.000 جنيه للاستفسار / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070503
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