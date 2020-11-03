ارض مميزة للبيع بيت الوطن 6اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض مميزة للبيع بيت الوطن 6اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار ارض جامعة القاهرة الدولية عالرئيسى أمام عمارات جنة مصر ترخيص بناء عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) مساحة الأرض 881 م مطلوب اوڨر 1.350.000 جنيه ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: - السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,350,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071159
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1/11/2020
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