(للبيع)
|ارض مميزة للبيع بيت الوطن 6اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار ارض جامعة القاهرة الدولية عالرئيسى أمام عمارات جنة مصر ترخيص بناء عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) مساحة الأرض 881 م مطلوب اوڨر 1.350.000 جنيه ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071159
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