(للبيع)
|ارض مميزة ع الرئيسى بـ بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار ارض جامعة القاهرة الدولية دابل فيس على حديقة ع الرئيسى أمام دار مصر ترخيص بناء عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) مساحة الأرض 876 متر مدفوع 137.000 $ دولار (مقدم + قسطين) مطلوب اوڨر 1.450.000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض : ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
أسوان - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071151
اتصل
2,500 ريال
اتصل
اتصل
450 جنيه
111 ريال
111 ريال
4,000 جنيه
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل