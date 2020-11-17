ارض مدرسة للبيع بحدائق أكتوبر علي طريق زويل

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تفاصيل الإعلان
ارض مدرسة للبيع بحدائق أكتوبر علي طريق زويل ارض للبيع تخصيص مدرسة بحدائق اكتوبر بجوار جهاز المدينة مساحة الارض 8728 متر مطلوب كاش 26 مليون ومتبقي عليها 38 مليون علي ثلاثة سنوات 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: - الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 26,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072834
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15/11/2020
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القسم: 

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15/11/2020
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15/11/2020
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15/11/2020
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