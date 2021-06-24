ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2

(للإيجار)
|الاتصال واتس فقط قطع اراضي مخازن مفتوحه أو مستودعات للايجار مساحه من 10000ال. 20000م2 بها كل المرافق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حليم سليمان
|التليفون:
|00201223858170
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|العنوان:
|جمعية المهندسون العرب- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097881
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