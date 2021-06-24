ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
الاتصال واتس فقط قطع اراضي مخازن مفتوحه أو مستودعات للايجار مساحه من 10000ال. 20000م2 بها كل المرافق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حليم سليمان
التليفون: 00201223858170

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العنوان: جمعية المهندسون العرب- العبور
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097880
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صورة الاعلان: ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2 - في القاهرة مصر

ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

الاتصال واتس فقط قطع اراضي مخازن مفتوحه أو مستودعات للايجار مساحه من 10000ال. 20000م2 بها كل المرافق.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: مخزن مساحة 400 متر على طريق السويس للبيع - في القاهرة مصر

مخزن مساحة 400 متر على طريق السويس للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مخزن بموقع مميز مساحة 400 متر على طريق السويس بيجوار مستشفى الوطنى للعيون المخزن متأمن جيدا وله 2 .
العنوان:

القاهرة - مصر

950 جنيه

21/6/2021
صورة الاعلان: مخزن 1002م جمالون امكن سمسار جوار الدائري نزله موسسه الزكاه المرج به مرافق - في القاهرة مصر

مخزن 1002م جمالون امكن سمسار جوار الدائري نزله موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مخزن جمالون1002م للإيجار امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار.
العنوان:

القاهرة - مصر

26,050 جنيه

19/6/2021
صورة الاعلان: محل للايجار - في القاهرة مصر

محل للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

محل للايجار مساحته 25 متر متشطب وفيه حمام ومياه وكهرباء وله مدخل خاص دور ارضي يصلح كغرفه اومخزن او ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: جمالون 1005م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق - في القاهرة مصر

جمالون 1005م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار ام.
العنوان:

القاهرة - مصر

26,050 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: جمالون 1009م امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار - في القاهرة مصر

جمالون 1009م امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون 1009م للإيجار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار امكانيه.
العنوان:

القاهرة - مصر

26,000 جنيه

29/4/2021
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صورة الاعلان: جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار - في القاهرة مصر

جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون1008م للإيجار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار امكانيه .
العنوان:

القاهرة - مصر

28,000 جنيه

20/4/2021
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