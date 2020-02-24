ارض مباني تالت نمره من الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون علي بعد دقاي

ارض مباني تالت نمره من الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون علي بعد دقايق من وسط البلد وشارع قنال السويس وبحر اسكندريه مساحة الارض 390م كاملة المرافق والخدمات علي شوارع تتميز بالاتساع لدينا امكانية الدفع كاش او بالتقسيط ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435