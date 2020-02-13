(للبيع)
|ارض للمشاركه بجمعيه المستثمرين ارض بجمعيه المستثمرين للمشاركه مبني فيها البدروم والارضي وعمدان الاول قريبه من الحي الايطالي والطريق الرئيسي موقع مميز جدا مطلوب 1250000 فرق الاعمال والارض مساحه 600 للاتصال 01125147777 مطلوب 1250000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|z
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|- d
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052617
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