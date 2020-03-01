ارض للبيع 4500م خالصه ماعليهاش اى حاجة

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تفاصيل الإعلان
ارض للبيع 4500م خالصه ماعليهاش اى حاجة نشاط غذائى او مستحضرات او ادويه فى المنطقه الصناعية التانيه السعر 1000ج للمتر 01001910248 01223342232 01226652827 1
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054734
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1/3/2020
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1/3/2020
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29/2/2020
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29/2/2020
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29/2/2020
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29/2/2020
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29/2/2020
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لمحبي التميز والخصوصية يبقي ارضك في الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من

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العنوان:

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29/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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28/2/2020
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فرصه رائعه قطعة ارض على الطريق الدائرى بالاسكندريه وعلي بعد امتار من المدرس

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: قطع اراضي بالاسكندريه تصلح لجميع الاغراض في البناء /تجاريه/ سكنيه/ صناعية - في الإسكندرية مصر

قطع اراضي بالاسكندريه تصلح لجميع الاغراض في البناء /تجاريه/ سكنيه/ صناعية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطع اراضي بالاسكندريه تصلح لجميع الاغراض في البناء /تجاريه/ سكنيه/ صناعية في مكان هادئ جدا وبعيد عن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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28/2/2020
صورة الاعلان: علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالا - في الإسكندرية مصر

علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالا

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- في الإسكندرية مصر

علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالاسكندريه بمساحات تبدأ من .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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28/2/2020
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26/2/2020
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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بمساحة 100 متر علي شارع ٧ متر والمتر يبدأ 1900جنيه للمتر - في الإسكندرية مصر

ارض للبيع بمساحة 100 متر علي شارع ٧ متر والمتر يبدأ 1900جنيه للمتر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض للبيع بمساحة 100 متر علي شارع ٧ متر والمتر يبدأ 1900جنيه للمتر الارض بجوار كومباوند سكني.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,900 جنيه

26/2/2020
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