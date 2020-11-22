(للبيع)
|ارض للبيع 370 متر بالمحصورة ب حدائق أكتوبر بها أعمال قواعد وعمدان البدروم مدفوع قسطين وعليها 5 أقساط كل قسط 33 ألف منطقة عمارات مطلوب 1300000 كاش ونهائي 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073513
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