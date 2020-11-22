ارض للبيع 370 متر بالمحصورة ب حدائق أكتوبر بها أعمال قواعد وعمدان البدروم مدفوع قسطين وعليها 5 أقساط كل قسط 33 ألف منطقة عمارات مطلوب 1300000 كاش ونهائي 01009700095