(للبيع)
|ارض للبيع ١٠٠٠ متر علي طريق الميناء كفر البطيخ -دمياط واجهه ٢٦ - حواليها المباني من ٣ جهات سعر المتر ٣٠٠٠ ج سعر بيع الارض 3 مليون للاتصال : - واتس 0201159565878 whats 01159565878- 02- 01019323903- - 02-01289762705- 02-
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عصام السبع للعقارات Essam El Seba Real Estate
|التليفون:
|0201159565878
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|العنوان:
|كفر البطيخ -دمياط- كفر البطيخ
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098724
3,000,000 جنيه