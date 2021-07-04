ارض للبيع ١٠٠٠ متر علي طريق الميناء كفر البطيخ -دمياط

(للبيع)

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صورة الاعلان: ارض للبيع ١٠٠٠ متر علي طريق الميناء كفر البطيخ -دمياط - في دمياط مصر

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ارض للبيع ١٠٠٠ متر علي طريق الميناء كفر البطيخ -دمياط واجهه ٢٦ - حواليها المباني من ٣ جهات سعر المتر ٣٠٠٠ ج سعر بيع الارض 3 مليون للاتصال : - واتس 0201159565878 whats 01159565878- 02- 01019323903- - 02-01289762705- 02-
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عصام السبع للعقارات Essam El Seba Real Estate
التليفون: 0201159565878

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كفر البطيخ -دمياط- كفر البطيخ
دمياط -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098724
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صورة الاعلان: ارض للبيع ١٠٠٠ متر علي طريق الميناء كفر البطيخ -دمياط - في دمياط مصر

ارض للبيع ١٠٠٠ متر علي طريق الميناء كفر البطيخ -دمياط

(للبيع)

- في دمياط مصر

ارض للبيع ١٠٠٠ متر علي طريق الميناء كفر البطيخ -دمياط واجهه ٢٦ .
العنوان:

دمياط - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

4/7/2021
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