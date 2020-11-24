(للبيع)
|ارض للبيع ناصية بمسلسل 3 تكميلي 2016 ارض عمارات مميزة بجوار شارع النوادي وصن كابيتال والحي الايطالي مساحة 625 متر مدفوع 410 الف ج ومطلوب اوفر 850000 نهائي 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073838
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