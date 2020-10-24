ارض للبيع ناصية بالمحصورة ب حدائق اكتوبر بالسياحية ب (حي 402) المنطقة المحصورة بين طريقي الفيوم والواحات ارض 414 متر ترخيص عمارة مبني عليها بدروم وارضي والسور خرسانات توكيل واحد مدفوع 4 اقساط وعليها 3 اقساط سنوي 40 الف كل قسط مطلوب 1950000 ج 01009700095