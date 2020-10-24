(للبيع)
|ارض للبيع ناصية بالمحصورة ب حدائق اكتوبر بالسياحية ب (حي 402) المنطقة المحصورة بين طريقي الفيوم والواحات ارض 414 متر ترخيص عمارة مبني عليها بدروم وارضي والسور خرسانات توكيل واحد مدفوع 4 اقساط وعليها 3 اقساط سنوي 40 الف كل قسط مطلوب 1950000 ج 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|المحصورة ب- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,950,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070309
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