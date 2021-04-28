ارض للبيع موقع مغري اب تاون 6 اكتوبر الحزام الاخضر

ارض للبيع بالحي المتميز جدا ارض الرقابة الادارية منطقة اب تاون ي 1 لبناء فيلا سكنية بيزمنت وارضي واول وتاني وروف المساحات من 620 متر الي 625متر تخصيص جهاز مدينة 6 اكتوبر والشراء من المالك الاول uptown 6october city 01009700095