ارض للبيع موقع مغري اب تاون 6 اكتوبر الحزام الاخضر

(للبيع)
|ارض للبيع بالحي المتميز جدا ارض الرقابة الادارية منطقة اب تاون ي 1 لبناء فيلا سكنية بيزمنت وارضي واول وتاني وروف المساحات من 620 متر الي 625متر تخصيص جهاز مدينة 6 اكتوبر والشراء من المالك الاول uptown 6october city 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|KA
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|طريق الواحات- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|975,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100610
4,800 جنيه