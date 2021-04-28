ارض للبيع موقع مغري اب تاون 6 اكتوبر الحزام الاخضر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارض للبيع بالحي المتميز جدا ارض الرقابة الادارية منطقة اب تاون ي 1 لبناء فيلا سكنية بيزمنت وارضي واول وتاني وروف المساحات من 620 متر الي 625متر تخصيص جهاز مدينة 6 اكتوبر والشراء من المالك الاول uptown 6october city 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: KA
التليفون: 01009700095

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العنوان: طريق الواحات- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 975,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/7/2021
رقم الإعلان: 2100610
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صورة الاعلان: ارض للبيع 650م بالسياحية الشمالية الثالثة 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع 650م بالسياحية الشمالية الثالثة 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع 650م بالسياحية الشمالية الثالثة 6 اكتوبر بجوار نادي الصيد ومحور البوليفارد وماونتين فيو .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,800 جنيه

28/4/2021
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