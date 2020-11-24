(للبيع)
|ارض للبيع مسلسل 6 مميز 2016 قطعة ارض للبيع بمسلسل 6 المميز قرعة 2017 بحدائق أكتوبر بجوار نادي الزمالك ونادي القضاة وصن كابيتال مساحة 378متر مستلم وجاهز للبناء مدفوع 280 الف ومطلوب 700 الف اوفر 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|مسلسل 3 مميز- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073835
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