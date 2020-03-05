(للبيع)
|ارض للبيع مسجلة نهائى وعوايد ومشتملات تبع شركة شمال التحرير كهرباء ومياه تنفع كل حاجة واجهه 120م على الاسفلت ٦٠٠٠م على الصحراوى مباشر ٣ كيلو من الكارتة سعر المتر 1700 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055902
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