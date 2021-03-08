(للبيع)
|فرصة للاستثمار ارض اول مطل علي طريق ميناء دمياط 15000متر مكان متوسط من مدن المحافظة تبعد واحد كيلو من الميناء تصلح لمشروعات كبيرة مصنع مخزن شركة جامعة ومدارس خاصة ديرة جمارك خاصة نادي رياضى ترفيهي بها كهرباء وماء وصرف صحي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاني بكري
|التليفون:
|01009154095
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|العنوان:
|دمياط كفر البطيخ طريق الميناء -دمياط وسط مخازن الاخشاب- طريق ميناء دمياط
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086441
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