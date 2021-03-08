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مصر (دمياط) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فرصة للاستثمار ارض اول مطل علي طريق ميناء دمياط 15000متر مكان متوسط من مدن المحافظة تبعد واحد كيلو من الميناء تصلح لمشروعات كبيرة مصنع مخزن شركة جامعة ومدارس خاصة ديرة جمارك خاصة نادي رياضى ترفيهي بها كهرباء وماء وصرف صحي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاني بكري
التليفون: 01009154095

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العنوان: دمياط كفر البطيخ طريق الميناء -دمياط وسط مخازن الاخشاب- طريق ميناء دمياط
دمياط -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2021
رقم الإعلان: 2086441
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الدواجن فى السعوديه ( الدمام ) : طبيب بيطرى بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 40 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/3/2021
صورة الاعلان: مهندسين انتاج بريكاست لكبري مصانع البريكاست بالعراق

مهندسين انتاج بريكاست لكبري مصانع البريكاست بالعراق

(فرصة عمل)

مطلوب فوراً لإحدي مصانع البريكاست (الحوائط الخرسانية الجاهزة) العراق: #مهندس_إنتاج (ماكينة (Extrude.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فو را ميكانيكى معدات تقيلة للعمل فى مؤسسة مقاولات فى ينبع البحر

مطلوب للسفر فو را ميكانيكى معدات تقيلة للعمل فى مؤسسة مقاولات فى ينبع البحر

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فو را ميكانيكى معدات تقيلة للعمل فى مؤسسة مقاولات فى ينبع البحر شرط السن لا يزيد عن35 س.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 ريال

8/3/2021
صورة الاعلان: مشغلين ماكينه بريكاست لكبرى شركات البريكاست بالعراق

مشغلين ماكينه بريكاست لكبرى شركات البريكاست بالعراق

(فرصة عمل)

مطلوب فوراً لإحدي مصانع البريكاست (الحوائط الخرسانية الجاهزة) العراق: #مشغليين_ماكينة_خرسانه جاهزه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/3/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة و ب91 الف بس و الفرش هدية فى راس سدر

شاليه للبيع بحديقة و ب91 الف بس و الفرش هدية فى راس سدر

(للبيع)

استمتع بحفلة حلوة مع صحابك فى حديقتك الخاصة وانت فى شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى قريب من كافيهات و م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

8/3/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع 105 م لخصوصية ليك ولعيلتك فى راس سدر

شاليه للبيع 105 م لخصوصية ليك ولعيلتك فى راس سدر

(للتقسيط)

بتدور ع الخصوصية والجمال فى نفس الوقت تعالى لاسيرينا عيون موسى وامتلك شاليه 105 م ( 3 غرف نوم + ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

8/3/2021
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صورة الاعلان: محامى زواج الاجانب فى مصر

محامى زواج الاجانب فى مصر

(للبيع)

مكتب مستشارك القانوني مش هيخليك تفكر ولا تتعب نفسك🤝 مكتب مستشارك القانوني المستشار مصطفي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

8/3/2021
صورة الاعلان: محامى زواج الاجانب فى مصر

محامى زواج الاجانب فى مصر

(للبيع)

مكتب مستشارك القانوني مش هيخليك تفكر ولا تتعب نفسك🤝 مكتب مستشارك القانوني المستشار مصطفي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

8/3/2021
صورة الاعلان: 👨‍💼(أستاذ جامعى ) متخصص فى العلوم الأساسية (بيولوجى/كيمياء) خبرات تدريسية

👨‍💼(أستاذ جامعى ) متخصص فى العلوم الأساسية (بيولوجى/كيمياء) خبرات تدريسية

(فرصة عمل)

👨‍💼(أستاذ جامعى ) متخصص فى العلوم الأساسية (بيولوجى/كيمياء) خبرات تدريسية واسعة فى م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/3/2021
صورة الاعلان: _ارض على مساحة 8500 متر للبيع

_ارض على مساحة 8500 متر للبيع

(للبيع)

_ارض على مساحة 8500 متر للبيع ببرج العرب الاسكندرية نشاط كيماويات مطلوب 10 مليون 01001910248 012233.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/3/2021
صورة الاعلان: موظفات تسويق إلكتروني

موظفات تسويق إلكتروني

(فرصة عمل)

شركة توظيف بالخارج تطلب: موظفات تسويق إلكتروني وإعلان للعمل بمقر الشركة (راتب + عمولة ) ★ بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/3/2021
صورة الاعلان: مصحح لغوي مدقق لغوي مراجع لغوي

مصحح لغوي مدقق لغوي مراجع لغوي

(طلب عمل)

مصحح لغوي، مراجع لغوي، مدقق لغوي، للرسائل الجامعية والكتب الأدبية والعلمية، وتشكيل النصوص بالضبط الت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

21,928 جنيه

8/3/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بجاردن واسع للاولاد بمقدم (106)الف في اول كمبوند بفيو اكواريوم

شقة للبيع بجاردن واسع للاولاد بمقدم (106)الف في اول كمبوند بفيو اكواريوم

(للتقسيط)

دي جويا حققتلك االمعادلة الصعبه تقدر تمتلك شقتك في اول كمبوند سكني يتمتع بفيو اكواريوم بمقدم (106).
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

106,000 جنيه

8/3/2021
صورة الاعلان: امتلك وحدتك السكنية بجرين تراس وليك مع فرصة اختيار التشطيب بالتكيفات

امتلك وحدتك السكنية بجرين تراس وليك مع فرصة اختيار التشطيب بالتكيفات

(للتقسيط)

لو نفسك تمتلك في العاصمة الجديدة باقل مقدم وقسط ع قد الايد امتلك وحدتك السكنية في كموند ديجوياا بفيو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

103,000 جنيه

8/3/2021
صورة الاعلان: فرصه للبيع شقه بمصر الجديدة سوبر لوكس ٤غرف وريسيبشن. ١٠٠متر ثاني بلكونة

فرصه للبيع شقه بمصر الجديدة سوبر لوكس ٤غرف وريسيبشن. ١٠٠متر ثاني بلكونة

(للبيع)

فرصه للبيع شقه بمصر الجديدة سوبر لوكس ٤غرف وريسيبشن سوبر لوكس.١٠٠متر.سيراميك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

950,000 جنيه

8/3/2021
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