فرصة للاستثمار ارض اول مطل علي طريق ميناء دمياط 15000متر مكان متوسط من مدن المحافظة تبعد واحد كيلو من الميناء تصلح لمشروعات كبيرة مصنع مخزن شركة جامعة ومدارس خاصة ديرة جمارك خاصة نادي رياضى ترفيهي بها كهرباء وماء وصرف صحي