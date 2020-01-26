ارض للبيع في الاردن

قطعة ارض استثماريه في المفرق من اراضي الباديه الشماليه ارض سكنيه تصلح للبناء مساحتها 500 م مخدومه كهرباء وماء سكن ج تبعد عن شارع بغداد 200 م ويحيطها مزارع منتجه ومنازل وتبعد عن العاصمة 80 كم السعر 3000 دينار شامل الرسوم والتسجيل في اي دائرة اراضي المملكه للاستفسار 0799199195