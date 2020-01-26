ارض للبيع في الاردن

(للبيع)
|قطعة ارض استثماريه في المفرق من اراضي الباديه الشماليه ارض سكنيه تصلح للبناء مساحتها 500 م مخدومه كهرباء وماء سكن ج تبعد عن شارع بغداد 200 م ويحيطها مزارع منتجه ومنازل وتبعد عن العاصمة 80 كم السعر 3000 دينار شامل الرسوم والتسجيل في اي دائرة اراضي المملكه للاستفسار 0799199195
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|علاء الدين الدميري
|التليفون:
|00962799199195
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|العنوان:
|ارض في المفرق للبيع- الباديه الشماليه
المفرق - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050471
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70 دينار
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