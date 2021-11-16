ارض للبيع فيلات جمعيه احمد عرابي

(للبيع)
|ارض للبيع بالعبور فيلات - جمعية احمد عرابي - الغرود الغربيه - قريبه من الحي السابع العبور والجولف سيتي وكارفور العبور وقريبه من نادي جمعيه احمد عرابى زطريق اسماعليه ناصيه على شارعين مساحه 2200 متر مسجله والتنازل بجمعية احمد عرابي السعر 3 مليون وربع قابل للتفاوض ت : 01222739993 - 01126659585 يوجد لدينا مزيد من العروض بجمعيه احمد عرابي - الغرود - مزارع - فيلات - اراضي - قصور - orabi
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01126659585
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|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111618
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