ارض للبيع فيلات جمعيه احمد عرابي

ارض للبيع بالعبور فيلات - جمعية احمد عرابي - الغرود الغربيه - قريبه من الحي السابع العبور والجولف سيتي وكارفور العبور وقريبه من نادي جمعيه احمد عرابى زطريق اسماعليه ناصيه على شارعين مساحه 2200 متر مسجله والتنازل بجمعية احمد عرابي السعر 3 مليون وربع قابل للتفاوض ت : 01222739993 - 01126659585 يوجد لدينا مزيد من العروض بجمعيه احمد عرابي - الغرود - مزارع - فيلات - اراضي - قصور - orabi