ارض للبيع فيلات جمعية احمد عرابي

ارض للبيع بالعبور فيلات - جمعية احمد عرابي - الغرود الشماليه فيلات قريبه من الحي الرابع العبر والحديقه المركزيه العبور الجديده مساحه الارض 2100 متر قريبه من المسجد ومنطقه الخدمات مسجله والتنازل بجمعية احمد عرابي نسبه البناء ( 15% ) تم فتح التراخيص من جهاز العبور الجديده سعر الارض 2 مليون و250 الف يوجد لدينا مزيد من العروض جمعيه احمد عرابى - غرود - فيلات - ارض - مزارع - orabi ت : 01222739993 - 01126659585