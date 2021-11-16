ارض للبيع فيلات جمعية احمد عرابي

(للبيع)
|ارض للبيع بالعبور فيلات - جمعية احمد عرابي - الغرود الشماليه فيلات قريبه من الحي الرابع العبر والحديقه المركزيه العبور الجديده مساحه الارض 2100 متر قريبه من المسجد ومنطقه الخدمات مسجله والتنازل بجمعية احمد عرابي نسبه البناء ( 15% ) تم فتح التراخيص من جهاز العبور الجديده سعر الارض 2 مليون و250 الف يوجد لدينا مزيد من العروض جمعيه احمد عرابى - غرود - فيلات - ارض - مزارع - orabi ت : 01222739993 - 01126659585
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01126659585
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|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111622
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