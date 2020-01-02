ارض للبيع خلف نادى الصيد ب 6أكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض للبيع خلف نادى الصيد ب 6أكتوبر ارض بالسياحيه الشماليه الثالثه مساحه الارض 456م خالصه سعر المتر 5000ج للتواصل 01117298888 ومن خارج مصر 002
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: k
التليفون: 01117298888

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ,
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047395
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19/12/2019
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أرض على الرئيسى مرحلة 5 بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

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19/12/2019
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فرصة أرض مميزة بأقل اوڨر بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

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19/12/2019
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فرصة أرض بأقل اوڨر بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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19/12/2019
صورة الاعلان: أرض مميزة بالحى التاسع اكتوبر ارضى و 5 ادوار - في 6 أكتوبر مصر

أرض مميزة بالحى التاسع اكتوبر ارضى و 5 ادوار

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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19/12/2019
صورة الاعلان: ارض للبيع بالقرب من مطار اكتوبر الجديد بمدينه 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع بالقرب من مطار اكتوبر الجديد بمدينه 6 اكتوبر

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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

850,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر حدايق أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر حدايق أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: ارض 400 م للبيع بالسياحيه أ بحدايق أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض 400 م للبيع بالسياحيه أ بحدايق أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: فرصه ارض للبيع بال محصوره ب بحدايق أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

فرصه ارض للبيع بال محصوره ب بحدايق أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصه ارض للبيع بال محصوره ب بحدايق أكتوبر ارض بمساحه 383م للبيع بالمحصوره ب بحدايق أكتوبر مساحه الار.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

5 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: ارض 621م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض 621م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض 621م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر ارض للبيع بحى ال اب تاون حاليا بالقرب من مطا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: ارض 622م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر الجديده - في 6 أكتوبر مصر

ارض 622م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر الجديده

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض 622م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر الجديده ارض للبيع بحى ال اب تاون حاليا بالقرب.
العنوان:

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القسم: 

2 جنيه

15/12/2019
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