(للبيع)
|ارض للبيع خلف نادى الصيد ب 6أكتوبر ارض بالسياحيه الشماليه الثالثه مساحه الارض 456م خالصه سعر المتر 5000ج للتواصل 01117298888 ومن خارج مصر 002
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|k
|التليفون:
|01117298888
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- ,
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047395
1,350,000 جنيه
250,000 جنيه
1,350,000 جنيه
5,500 جنيه
2,650,000 جنيه
1,350,000 جنيه
200,000 جنيه
200,000 جنيه
650,000 جنيه
850,000 جنيه
1 جنيه
4 جنيه
5 جنيه
3 جنيه
2 جنيه